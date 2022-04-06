محافظ الشرقية يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث شدد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين، والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين، وإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة.

عدد الطلبات من المواطنين بحالات التعديات

واستعرض مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية الموقف الحالي لمنظومة التقنين، حيث تم تحرير 9700 عقد بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 2119 عقداً، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بحالات التعديات 17 ألف و420 طلباً، منها عدد 14 ألف و518 طلب صالح للتقنين، وعدد 2902 طلب غير صالح للتقنين، مشيراً إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير في خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين، وإنهاء ظاهرة وضع اليد.

سرعة الانتهاء من الأعمال بملف تقنين التعديات

وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة، بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وأشار مدير إدارة أملاك الدولة إلى أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات، وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن، ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

كما شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة، وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى، وفقاً للقانون (241 ) لسنة 2020 لردع المخالفين، واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.