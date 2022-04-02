الكشف على 2235 حالة في قافلة طبية لـ«صحة الشرقية» بالعاشر

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الشرقية، اليوم السبت، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة، في نطاق الحي الـ14 بمدينة العاشر من رمضان، على مدار يومين، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات ضمن القافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تقديم خدمات طبية للمواطنين في المناطق النائية

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وخاصةً في الأماكن النائية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، تضمنت تخصصات الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأسنان، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

تحويل 12 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2235 مريضاً من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 12 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، لتوعيتهم بالوقاية من الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي، وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.