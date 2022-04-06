قيس سعيد: انتخابات البرلمان فى ديسمبر على مرحلتين بالنظام الفردي

أعلن الرئيس التونسى قيس سعيد، أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في ديسمبر سيتم إجراؤها على مرحلتين، وستكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة .

قيس سعيد: هيئة مستقلة ستشرف على الانتخابات

وأوضح سعيد أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الاستحقاق الانتخابي، لكن ليس بالتركيبة الحالية وفقا لشبكة «العربية».

وكان الرئيس التونسي أعلن الأربعاء الماضي، حل مجلس النواب، بعد أشهر من تجميد عمله،موضحا حينها كلمة توجه بها إلى التونسيين أنه اتخذ قرار حل مجلس النواب لحماية الدولة ومؤسساتها، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور».

وأوضح الرئيس التونسى في كلمة ألقاها اليوم خلال زيارته لمحافظة المنستير، لإحياء الذكرى 22 لرحيل الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، أن تونس ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها، قائلا: «تونس ليست ولاية عثمانية تنتظر فرماناً» وذلك ردا على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتقدا حل البرلمان التونسي.

تونس استدعت السفير التركى

واستدعت السلطات التونسية السفير التركى كما استنكرت السلطات التونسية، تصريحات أردوغان معتبرة هذا الموقف التركي تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي للبلاد

وأعربت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك مساء أول أمس الثلاثاء عن بالغ استغرابها من تصريحات أردوغان، مؤكدة أنها ترفض التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، وأن تونس تتمسك باستقلال قرارها الوطني، وترفض بشدة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.

كما رأت أن هذا التصريح يتعارض تماما مع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول.