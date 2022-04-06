عاجل .. تركيا تعلن عثورها على لغم جديد في البحر الأسود

كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم، عن أنّها رصد لغم آخر عائم قبالة سواحل كيفكين بالبحر الأسود، مشيرة إلى أنّ طائرة تابعة لها التقطت الجسم وحددت كونه لغما بحريا، وفقا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم».

لغم بحري قرب الحدود البلغارية

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت في وقت سابق، رصد لغم بحري في البحر الأسود قرب الحدود البلغارية، وفقا لما نشرته «روسيا اليوم».

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة رصد لغم عند مدخل مضيق البوسفور، قررت على إثره إغلاق المضيق أمام حركة السفن إلى حين إزالته، وبعد ذلك استؤنفت الحركة، ويأتي ذلك على خلفية النزاع بين روسيا وأوكرانيا.