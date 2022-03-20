مقتل نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي في ماريوبول الأوكرانية

قالت مصادر روسية، اليوم الأحد، أنّ نائب قائد أسطول البحر الأسود الروسي قتل اليوم الأحد خلال معارك في مدينة ماريوبول الأوكرانية، وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

الرئيس الأوكراني يلقي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلى

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، فى كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، إن إسرائيل وأوكرانيا مهددتان بخطر التدمير، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وتقارب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الشهر منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن حملة عسكرية موسعة على البلاد أواخر شهر فبراير الماضي، فيما استهجنت وأستنكرت العديد من دول العالم القرار الروسي وفرضت عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.