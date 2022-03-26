عاجل.. الدفاع التركية: نتعامل مع جسم يشبه اللغم في مضيق البوسفور

قالت وزارة الدفاع التركية إن فرقا مختصة تتعامل مع جسم يشبه اللغم في مضيق البوسفور، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة الأناضول التركية.

والبوسفور أو مضيق إسطنبول، هو مضيق يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كم.

جاء الإعلان التركي، بعد أسبوع، من تحذيرات روسية من خطر انجراف ألغام زرعتها القوات الأوكرانية في البحر الأسود، بعد بدء الهجوم على أوكرانيا، منوهة بأنّها لا تستبعد بلوغها مضيق البوسفور أو حتى البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، نصبت القوات البحرية الأوكرانية حقول ألغام قرب موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني.