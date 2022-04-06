أخبار روسيا وأوكرانيا: سحب القوات الروسية من كييف.. و11 ممرا إنسانيا لخروج المدنيين

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات متسارعة على مدار الساعة، وأعلنت الرئاسة الروسية، أن الرئيس فيلاديمير بوتين أصدر امرا بسحب القوات الروسية من مقاطعة كييف لتهيئة الظروف للمفاوضات كبادرة حسن نية، وأكدت الرئاسة الروسية أن موافقة أوكرانيا على الشروط الروسية فى المفاوضات سينهى العملية العسكرية.

وبخصوص آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك إنه جرى الاتفاق على 11 ممرًا إنسانيًا إجمالاً يوم الأربعاء لخروج المدنيين.

11 ممر إنسانى لخروج المدنيين

وطلب حاكم منطقة لوهانسك سيرهي غايداي من المدنيين إخلاء المكان طالما كان الوضع آمنًا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وزعمت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا أن الجنود الروس ارتكبوا عنفًا جنسيًا ضد النساء والرجال والأطفال وكبار السن في أوكرانيان منوهة إلى أنه جارى التحقيق فى الجرائم التى ارتكبتها روسيا بعد اكتشاف فظائع بوتشا .

وفى السياق قال حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية إن مدنيين اثنين على الأقل قتلا وأصيب 5 اليوم عندما أصابت نيران المدفعية الروسية نقطة توزيع مساعدات إنسانية في بلدة فولدار.

أمريكا تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

فى المقابل، تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب قتل المدنيين في أوكرانيا، بينما يقوم الغرب بمحاولة جديدة لشل اقتصاد فلاديمير بوتين وجهوده الحربية.

وعلق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على الشريحة الأخيرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، قائلاً إنه يقدر تعزيز الحزمة، ومع ذلك، دعا جيرانه الأوروبيين إلى الذهاب أبعد من ذلك. قائلا «الأوقات الصعبة تتطلب قرارات صعبة».

وقال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تفكر في طرق لمنح اللجوء للجنود الروس الراغبين في ترك ساحات القتال في أوكرانيا.