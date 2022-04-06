عاجل.. وزير التعليم يرد على عقد امتحانات تجريبية في أعياد الأقباط

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»: «الإخوة الاقباط من طلاب الاول والثاني الثانوي:هذا تدريب "اختياري" ولا نستطيع تغييره لضيق الوقت ونقدم هذا التدريب في وقت صعب استجابة لطلب الكثير من اولياء الامور».

وأضاف «شوقي»: «وبالتالي نعتذر عن هذا ولكن "لا يمكن تفاديه" وهو مجرد تدريب بلا درجات وليس الزاميا.يمكن للطلاب الاقباط في اولى او ثانية ثانوي حضور تدريب واحد وهو كافي».

جدول الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للتدريب على استخدام أجهزة التابلت اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 أبريل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي، وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

جدول الامتحانات الإلكترونية التجريبية للصفين الأول والثاني الثانويوترصد «الوطن» خلال السطور التالية جدول الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي للتدريب على استخدام التابلت وهي كالتالي:

- يوم الأحد 17 أبريل امتحان مادة الفلسفة للصف الأول الثانوي.

- يوم الاثنين 18 أبريل امتحان مادة رياضيات «علمي- أدبي» للصف الثاني الثانوي.

- يوم الأربعاء 20 أبريل امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي.

- يوم الخميس 21 أبريل امتحان مادة أحياء علمي وجغرافيا أدبي للصف الثاني الثانوي.