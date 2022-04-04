مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. تعيين 150 ألف معلم في 5 سنوات

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الانتهاء من وضع جميع الضوابط والشروط والتخصصات المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، لتعيين 150 ألف معلم، على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا؛ لسد عجز المعلمين في المدارس، موضحا أنه يتم تعيين الدفعة الأولى تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023.

إعلان تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 خلال أيام

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يتم إعلان كافة تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه تم إرسال الضوابط والتخصصات إلى جهاز التنظيم والإدارة ويتم إجراء كل مراحل المسابقة من خلال الجهاز، موضحا أن التقديم في المسابقة يكون عبر موقع بوابة الحكومة.

وأشار إلى أنه يتم تحديد موعد لإجراء امتحانات للمتقدمين وفق التخصصات، وتشمل هذه الامتحانات جزءا تكنولوجيا وتربويا، بالإضافة إلى التخصص نفسه، وأيضا أسئلة تتعلق بالسمات الشخصية وطرق التدريس وغيرها.

امتحانات مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لن تكون في التخصص فقط

وأوضح المصدر، أن امتحانات مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، لن تكون في التخصص فقط، مؤكدا أن أسئلة الامتحانات التي تعقد للمتقدمين تقوم بوضعها عدة جهات؛ منها وزارة التربية والتعليم وكليات التربية، منوها بأن المسابقة لن يشوبها أي شائبة وتتسم بالحيادية والشفافية بين جموع المتقدمين.

مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022.. الأولوية لخريجي كليات التربية

وأشار المصدر، إلى أن مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، الأولوية في التعيين بها لخريجي كليات التربية، مؤكدا أن الدفعة الأولي من المتقدمين يتم تعيين 30 ألف معلم منهم في مختلف المدارس، الت يوجد بها عجز في كافة التخصصات.

وأكد أن شهادة الـ icdl لن تكون مطلوبة ضمن شروط مسابقة المعلمين، ولكن الأهم اجتياز الامتحان الذي يعقده جهاز التنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

مسابقة المعلمين تعمل على سد العجز في المدارس

ومن جهته، أضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ «الوطن»، أن مسابقة المعلمين تكون بمثابة سد العجز المتواجد في المدارس، مؤكدا أن المسابقة تتمتع بالشفافية والحيادية بين جميع المتقدمين، منوها بأنه يتم إعلان كافة تفاصيل مسابقة المعلمين خلال الأيام القليلة المقبلة.