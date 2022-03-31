وزارة التربية والتعليم تعلن مفاجآت بالجملة للمعلمين قبل رمضان 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من المفاجآت الخاصة بالمعلمين قبل بداية شهر رمضان 2022 وبالتزامن مع الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من شهر مايو المقبل، أبرزها رفع مكافأت المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، أنه بالتزامن مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الثاني تقرر زيادة معدلات مكافأة امتحانات لجان السير والمشاركين في أعمال الامتحانات بداية من مقدري الدرجات ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الأجابة لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وأعضاء الهيئة الفنية الخاصة بوضع الامتحانات.

وزارة التربية والتعليم: يجري حاليا الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أنه يجري حاليا الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تعقد ورقيا بالنسبة لطلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي والمرحلة الإعدادية، وتعتمد أسئلة الامتحانات على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أنها وفرت العديد من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على فهم كيفية الإجابة على الأسئلة الموضوعية.

وقررت أيضا وزارة التربية والتعليم، زيادة قيمة المكافأة الخاصة بمجموعة من الفئات المشاركة في الامتحانات، وهي الرئيس العام ورؤساء ووكلاء وأعضاء ومساعدين والخدمات المعاونة بلجان الإدارة والنظام والمراقبة والمهنية، والفئات الخاصة، بالإضافة إلى مشرفي تقدير الدرجات.

وزارة التربية والتعليم: الزيادة هي الأولى من نوعها

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن هذه القرارات والزيادات تأتي حتى تتناسب مع الجهد الذي يبذلة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من داخل ميزانية المديريات والإدارات التعليمية وبنفس معدلات تشكيل اللجان الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، موضحة أنها تعد الزيادة الأولى منذ صدور القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994وتعديلاته، مشددة على جميع المديريات بضرورة الالتزام بهذه القرارات وتنفيذها بدقة.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا ووسط تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة.