التربية والتعليم: جار إعداد طريقة عقد امتحانات الثانوية العامة 2022

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت في وضع اللمسات النهائية، لإعلان تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها في 11 يونيو المقبل، من خلال اختيار أماكن لجان عقد الامتحانات، وخطة مواجهة جائحة فيروس كورونا، أثناء الامتحانات، لتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، وشكل ومواصفات الورقة الامتحانية.

جار إعداد طريقة عقد امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جار إعداد طريقة عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، ما إذا كانت جميعها أسئلة اختيار من متعدد أو امتحانات مختلطة، ما بين الأسئلة المقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وهل الإجابة ستكون عبر «البابل شيت» أو إلكترونيا، لافتا إلى أنه سيتم ألزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية أثناء الامتحانات وعدم نزعها داخل اللجان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تعتمد على الفهم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل الامتحانات كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال نوعية الأسئلة وطريقة عقد الامتحانات وعدد اللجان وعدد الطلاب المسموح لهم بأداء الامتحانات، موضحا أنه سيتم تنفيذ خطة شاملة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، خلال الامتحانات.

كاميرات مراقبة داخل اللجان لضبط الغشاشين

وأضاف شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون وفق نظام التقييم الجديد، وأن الوزارة ستقوم بالتصدي لظاهرة الغش الإلكتروني بكل صرامة، مؤكدا أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع لجان الامتحانات، لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان، وضبط الطلاب الغشاشين، لتحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، قائلا: «لا يمكن مساواة طالب يذاكر وآخر يغش».