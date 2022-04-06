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الكرملين: بوتين ورئيس الوزراء الهنجاري يبحثان أزمة أوكرانيا في اتصال هاتفي

كتب:

إيمان رحيم
03:57 م | الأربعاء 06 أبريل 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الكرملين، عن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهنجاري فيكتور أوربان، بحثا خلاله أخر مستجدات  الأوضاع في أوكرانيا، وفقا لما نشرته شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل منذ قليل.

بوتين يبحث مع رئيس صربيا التعاون في مجال الطاقة

وبحث الرئيس الروسي فلاديميربوتين، مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، في وقت سابق من اليوم، سبل توسيع التعاون في مجال الطاقة.

وتأتي تلك الاتصالات في حين تسعى باقي دول أوروبا لفرض مزيد من العقوبات على الكرملين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إثر العملية العسكرية التي شنتها موسكو في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

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