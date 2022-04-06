عاجل .. الكرملين: بوتين يبحث توسيع التعاون في مجال الطاقة مع صربيا

أعلن الكرملين، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، سبل توسيع التعاون في مجال الطاقة، بحسب ما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

الغرب يخطط للاستغناء عن موارد الطاقة الروسية

ويسعى الغرب حاليا لفرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو اعتراضا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما يبحث سبل الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقت سابق، تشكيل فريق عمل مع الاتحاد الأوروبي، لوقف اعتماد أوروبا على النفط الروسي، ما يعزز أمن أوروبا القومي وسبل الطاقة.