رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل .. الكرملين: بوتين يبحث توسيع التعاون في مجال الطاقة مع صربيا

في ظل الخناق الدولي.. بوتين يبحث مع رئيس صربيا التعاون في مجال الطاقة

كتب:

إيمان رحيم
01:17 م | الأربعاء 06 أبريل 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الكرملين، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، سبل توسيع التعاون في مجال الطاقة، بحسب ما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

الغرب يخطط للاستغناء عن موارد الطاقة الروسية

ويسعى الغرب حاليا لفرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو اعتراضا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما يبحث سبل الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقت سابق، تشكيل فريق عمل مع الاتحاد الأوروبي، لوقف اعتماد أوروبا على النفط الروسي، ما يعزز أمن أوروبا القومي وسبل الطاقة.

اقرأ المزيد:

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض عقوبات على أسرة «بوتين»

عاجل.. «الكرملين» يهاجم الرئيس الأمريكي بعد وصف بوتين بـ«مجرم حرب»

الرئيس الأوكراني: جهود صد الهجوم الروسي على ماريوبول معقدة للغاية

مستشار زيلينسكي: أوكرانيا خسرت تريليون دولار خلال الحرب الروسية
بقلم إيمان رحيم