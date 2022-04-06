عمرو الليثي يقدم عمليات عيون وجهاز عروس في «أبواب الخير»

في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج «أبواب الخير» الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي بإذاعة رايو مصر، يستمر الدعم لأهالينا ورسم البسمة عللا وجوههم في كل محافظات الجمهورية.

وقدم البرنامج في حلقة اليوم الاربعاء «مشروع بقالة وجهاز عروس وتركيب طرف صناعي وعملية عيون».

وفي فقرة المفاجآت، التي تزف البشرى للمحتاجين، تكفل البرنامج بإجراء عملية لابن إحدى المتصلين، السيدة كريمة عبد الوهاب، حيث تحتاج إلى إجراء عملية إصلاح الحول في عين ابنها محمد ٧ سنوات، بتكلفة ١٥ ألف جنيه.

كما حقق أمنية الحاجة قمر كمال من العياط، في مشروع بقالة وكشك وبضاعة، كما يقدم البرنامج طرف صناعي للشاب أحمد قرني من بني سويف بتكلفة ٣٥ ألف جنيه، ويقدم أبواب الخير جهاز عروسة لسلسبيل علاء من الطالبية ١٨ سنة.

فكرة البرنامج تأتي فى إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين وتلبية احتياجاتهم علي رقم البرنامج ٢٥٧٨٥٨٩٣.

هدف برنامج رادو مصر

البرنامج يقدم أيضًا خدمات ومساعدة الغارمات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، والمواطنين بشكل عام.كما يشيد البرنامج بعدد من مبادرات الخير للاغراء والمؤسسات والتي تقدم خلال شهر رمضان

ويذاع برنامج «أبواب الخير» من الأحد إلى الأربعاء في الثالثة عصرا ولمدة ساعة طوال شهر رمضان عبر إذاعة راديو مصر.

برنامج واحد من الناس

وفي نفس السياق يقدم عمرو الليثي برنامج «واحد من الناس» يوميا على شاشة قناة الحياة، ويقدم العديد من الحالات الإنسانية بشكل يومي ويحقق أماني المحتاجين.