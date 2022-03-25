عمرو الليثي ينعى أحمد حلاوة: «أستاذ الأجيال».. ومفيد عاشور: باق بيننا بأعماله

نعى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الفنان القدير أحمد حلاوة، الذي وافته المنيه اليوم الأربعاء، داعيًا الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

عمرو الليثي: أنعي الفنان الكبير وتغمده الله برحمته

ونشر «الليثي» عبر صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل: «أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان الكبير والإنسان الجميل أحمد حلاوة، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأوضح عمرو الليثي، أن الفنان الراحل أحمد حلاوة، قامة فنية كبيرة، تتلمذ على يديه العديد من النجوم والنجمات، فهو أستاذ الأجيال.

آخر ظهور لـ أحمد حلاوة مع عمرو الليثي

يذكر أن آخر ظهور تليفزيوني للفنان الراحل أحمد حلاوة، كان عبر برنامج «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامي عمرو الليثي.

مفيد عاشور ينعى أحمد حلاوة

ونعى عدد كبير من الفنانين، الفنان أحمد حلاوة، عبر السوشيال ميديا، من بينهم الفنان مفيد عاشور، الذي نعاه برسالة مؤثرة كتب فيها: «وداعا الصديق والفنان الكبير أحمد حلاوة، وتسقط ورقة أخرى من أوراق شجرة الفن المصري، كنت مهموما ياصديقي بالفن الجيد وبقضاياه وبرؤاه الجمالية، قضيت معك أوقاتا كثيره سواء في الأعمال الفنية التي جمعتني بك، أو من خلال لجنة تحكيم مهرجان المسرح القومي، سأفتقدك يا صديقي، وسأفتقد نقاشاتنا الإنسانية والفنية المطولة والثري».

وتابع: «عزاؤنا أنك باق بيننا بما تركت من إرث إنساني وإرث فني من خلال أعمالك الفنية سواء في المسرح أو التليفزيون، فلترقد في سلام عند مليك مقتدر.. رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته.. نسألكم الدعاء والفاتحة لروحه الطاهرة».