حكم النوم في نهار رمضان أغلب اليوم هل يفسد الصوم؟ الإفتاء توضح

ما هو حكم النوم في نهار رمضان؟ سؤال يبحث عنه الكثيرون هل يجوز النوم في نهار رمضان طوال اليوم أو بعض منه؟، خاصة وأننا نجد الكثير من الشباب ينامون طوال نهار رمضان ويسهرون ليله، فهل يتقبل صيامهم، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء المصرية في ردها على حكم النوم في نهار رمضان؟

حكم النوم في نهار رمضان أغلب اليوم

وأكدت دار الإفتاء على أن النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوت على نفسه فضل؛ بحسب قول الإمام النووي في كتاب «روضة الطالبين وعمدة المفتين»، مضيفة في حكم النوم في نهار رمضان: «وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ».

حكم النوم في نهار رمضان

وأضافت دار الإفتاء: «النَّوْمُ لا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ»، مشيرًا إلى أنه لا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ»، لافتة إلى أنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عوَّد نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عوَّد نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام.

واستكلمت دار الإفتاء في إجابتها على حكم النوم في نهار رمضان: «إنه في حال نام الإنسان طوال ساعات النهار وهو صائم في رمضان، فإن صومه صحيح، منوهة بأن النوم لا يُفسد الصيام».

وأشارت دار الإفتاء في إجابتها على حكم النوم في نهار رمضان أغلب الوقت هل ينقص ذلك من أجر صومه؟»، أن النوم في نهار رمضان غير مفسد للصيام، غير أن النائم يفوت على نفسه فضيلة الاجتهاد في العبادة وذكر الله.