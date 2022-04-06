مواقيت الصلاة اليوم 5 رمضان بمحافظات مصر.. اغتنموا الصيام

يوما بعد يوم، يزداد البحث عن مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر، خاصةً في شهر رمضان الكريم، ويصادف اليوم 5 رمضان 2022، إذ يحرص المسلمون على متابعة مواقيت الصلاة وبالتحديد موعد آذان الفجر للتوقف عن تناول الشراب والطعام، وموعد آذان المغرب لتناول الإفطار.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل دوري، نوضح من خلال هذا التقرير مواقيت الصلاة في جميع محافظات مصر، ومواعيد الصلاة الخاصة بكل صلاة على حدى، اليوم الأربعاء الموافق 6 إبريل من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:10

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58

- موعد أذان العصر: الساعة 03:30

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:17

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:36

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:13

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:03

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:23

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:43

مواقيت الصلاة في محافظة طنطا

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:10

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59

- موعد أذان العصر: الساعة 03:32

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:18

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:38

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:15

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:58

- موعد أذان العصر: عند الساعة 03:28

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:15

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:32

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:13

- موعد أذان الظهر: عند الساعة 11:56

- موعد أذان العصر: الساعة 03:26

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:13

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:29