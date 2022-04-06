هل الاستحمام يفطر في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

ردت دار الافتاء المصرية على سؤال ورد إليها عبر الموقع الإلكتروني، بعنوان هل الاستحمام يفطر في رمضان؟ إذ تكثر استفسارات المسلمين بشأن أحكام الصيام بالتزامن مع دخول شهر رمضان المعظم، نظرا لاختلاط الأمور عليهم.

هل الاستحمام يفطر في رمضان؟

وحسمت دار الافتاء الجدل بشأن هل الاستحمام يفطر في رمضان؟ قائلة: «الاستحمام في نهار رمضان غير مفسد للصيام، مع مراعاة عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق».

حكم التبرد بالماء في رمضان

وبخلاف تساؤل هل الاستحمام يفطر في رمضان؟ واستكمالا لسلسة الأحكام والفتاوى التي تقدمها الوطن لقرائها على مدار رمضان، نستعرض حكم تبرُّد الصائم بالماء، في السطور التالية:

أوضحت الإفتاء، أنه في حالة اغتسال الصائم أو صب الماء على بدنه الماء اتّقاءً للحرِّ أو العطش فهذا جائز شرعًا ولا يُفسِد الصوم؛ استنادا إلى ما روته عَائِشَةُ رضي الله عنها؛ إذ قالت إن النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم «كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»، وذكر البخاريُّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: «إِنَّ لِي أَبْزَنًا أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ»، والأبزن: هو حوض الاستحمام.

وروى أحمد ومالك وأبو داود، بإسناد صحيح، أن بعض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا إنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر.

حكم المضمضة في رمضان

وعن حكم المضمضة في رمضان، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في بث مباشر نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، إن المضمضة والاستنشاق خلال الصيام لا حرج فيهما شرعا فهما من الوضوء، ولكن يكره المبالغة فيهما خلال الصوم.