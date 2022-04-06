والدة أحمد شيبة ترقص على أغنية «ستو أنا».. والأخير: أمي انحرفت

تفاعلت والدة المطرب الشعبي أحمد شيبة، مع أغنية «ستو أنا»، التي يُقدمها الفنان أكرم حسني، ضمن مسلسل «مكتوب عليا»، الذي يخوض به السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري.

الجمهور يتفاعل مع فيديو والدة أحمد شيبة

وظهرت والدة أحمد شيبة في مقطع فيديو، بصحبة حفيدها «محمود شيبة»، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهي تُغني وترقص على أغنية ستو أنا، وحظيت بتفاعل كبير من قبل الجمهور، وأشاد البعض بروحها الخفيفة، حيث قالت إحدى المتابعات: «يا روحي زي العسل.. ربنا يبارك فيكي يا رب ويديكي الصحة والعافية يارب».

أحمد شيبة: أمي انحرفت

ومن جهته، أعاد أحمد شيبة نشر هذا الفيديو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مازحًا: «أمي انحرفت».

تفاصيل أغنية ستو أنا لـ أكرم حسني

وحظيت أغنية ستو أنا، بتفاعل كبير من قبل الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام القليلة الماضية، وهي من غناء أكرم حسني وآيتن عامر وكريم صالح، وكلمات أكرم حسني، وألحان وتوزيع أحمد وحيد كينج.

مسلسل مكتوب عليا، بطولة أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، ريم مصطفى، أيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

وتدور أحداث مكتوب عليا حول جلال الذي يصادف رجل يضع على يده مادة سحرية تجعله يرى كل ما يحدث له مكتوب على يده قبل حدوثه.