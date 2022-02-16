أحمد شيبة وحمدي إمام يجتمعان في كليب «أنا أصلي وأنتوا سكة»

انتهى المغنيان أحمد شيبة وحمدي إمام، من وضع اللمسات النهائية لأغنية جديدة تحمل اسم «أنا أصلي وأنتوا سكّة» على طريقة الفيديو «Lyrics» في أول ديو غنائي يجمع بينهما، ومن المقرر طرحه على أحد المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام المقبلة.

أغنية «أنا أصلي وأنتوا سكّة»

وتتمحوّر كلمات اغنية «أنا أصلي وأنتوا سكّة» لـ أحمد شيبة، وحمدي إمام، حول مبادئ الأصول والمواقف التي تظهر الشهامة والجدعنة لبعض البشر، الذين لا يستحقون هذا البذل والعطاء والتضحية وغيرها.

آخر أعمال المطرب حمدي إمام

يذكر أنَّ آخر «سينجل» لـ حمدي إمام أغنية «دلق القهوة خير»، وهي من كلمات سامح الكومي وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيري، بينما أيضًا آخر سينجلات أحمد شيبة أغنيه «القلب جالو هبوط»، والأغنية من كلمات وألحان خالد سلطان.

كليب «أنا أصلي وأنتوا سكّة» غناء كل من أحمد شيبة وحمدي إمام وهي من كلمات محمد حمدي وألحان حمدي إمام وتوزيع نوار البحيري وهندسة صوتية محمد الجيار وجيتار طاطا الشافعي.

المطرب أحمد شيبة

أحمد شيبة ممثل ومغني شعبي مصري، استطاع أن يمارس الغناء أولًا في الأفراح الشعبية والسهرات، ثم اشتهر وذاع صيته من خلال أحد الفيديوهات التي نشرها على «يوتيوب»، دخل مجال التمثيل من خلال مشاركته في بعض الأعمال الفنية، والتي كان من أبرزها هو مسلسل يحمل اسم «النايت»، كما شارك بالغناء من خلال أحداث فيلم «أوشن 14»، الذي عرض عام 2015.