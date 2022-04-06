أحمد شيبة يمازح جمهوره بعد إصابته في مسلسل الكبير أوي 6: خدت 35 غرزة

حرص جمهور المطرب الشعبي أحمد شيبة على المزاح معه، بعد ظهوره في الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 6، إذ ظهر المطرب وهو يُحيي حفل زفاف «الكبير أوي» ويجسد دوره الفنان أحمد مكي، وأثناء حفل الزفاف تعطي «الكبيرة فحت» وتلعب دورها سما إبراهيم، بندقية لـ«جوني» ويلعب دوره أيضًا أحمد مكي، ليحيي شقيقة بطلقات في الهواء، ليطلق «جوني» رصاصة بالخطأ على «النجفة»، وتسقط فوق رأس «شيبة» ويقع على الأرض.

ومازح الجمهور، الفنان أحمد شيبة بعد انتهاء الحلقة الرابعة من المسلسل، إذ كتب عدد من رواد السوشيال ميديا على صفحة «شيبة» عبر «فيسبوك»، عدة تعليقات، قائلين: «طمنا عليك يافنان»، «منه لله جوني طالما ما بيعرفش يضرب نار بيضرب ليه»، ليرد «شيبة» على جمهوره، قائلا: «أنا الحمدلله كويس، يا دوب 35 غرزه بس».

الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 6

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي 6، زواج «الكبير أوي» من «مربوحة» التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، في حفل زفاف كبير شهد حضور المزاريطة كلها، وكان حضور «جوني» مفاجأة الحفل، إذ ظهرعليه فقدان الوزن بشكل ملحوظ، كما اتفق مع أحمد شيبة على إحياء الحفل كهدية منه.

مسلسل الكبير أوي 6

مسلسل الكبير أوي 6، بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، محمد سلام، رحمة أحمد، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصريًا على شاشة قناة ON.

وتدور أحداث الجزء السادس من المسلسل، حول معاناه «الكبيرأوي» في حياته بعد مرض «هدية» والتي كانت تلعب دورها الفنانة دنيا سمير غانم، ودخولها مصحة نفسية، ليجد «الكبير» نفسه مسؤولا عن تربية أبناءه التوأم، لتزوره عمته في أحد الأيام وتجبره على الزواج وتختار له عروسة من البلد.