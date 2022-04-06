«واحد من الناس» يحقق حلم أرملة بمبلغ مالي وأجهزة كهربائية

تجوب كاميرا واحد من الناس الشوارع والقرى قبل الإفطار يوميا، والتقى الدكتور عمرو الليثي في الحلقة الخامسة من شهر رمضان ببرنامج واحد من الناس مع سيدة مكافحة ونموذج للتحدي والإصرار وتدعى أم أحمد، 60 عاما، وتعيش بمفردها مع ابنها ولديها 6 بنات متزوجات، وتتمنى أن تبنى بيتها.

عمرو الليثي يُساعد أرملة تعيش بمفردها

وقالت السيدة: «زوجي متوفي من 13 سنة وعايشة بمفردي مع ابني، وبالفعل حقق برنامج واحد من الناس أمنيتها وأعطاها مبلغا ماليا لكي تعيد بناء منزلها وسط فرحتها وسعادتها، كما أهدها مجموعة أجهزة منزلية.

مواعيد عرض برنامج واحد من الناس

يذكر أن برنامج واحد من الناس يعود خلال شهر رمضان على شاشة قناة الحياة بمفاجآت وتحقيق أمنيات خلال الشهر الفضيل، حيث يجوب البرنامج يوميا على مدار الشهر في شوارع ومحافظات مصر كلها؛ ليرسم البسمة والسعادة ويُحقق أمنيات المصريين في لحظتها.

ويلتقي مقدم برنامج واحد من الناس مع المواطنين في كل بقعة بالمحافظات والقرى والمدن خلال شهر رمضان، ويستمع إلى أمنياتهم وأحلامهم، ويقدم لهم مفاجآت وهدايا.