ملخص مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 5.. مربوحة تفاجئ الكبير في ليلة الزفاف

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 6، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي، بانتهاء حفل زفاف الكبير على مربوحة بعد وفاة زوجته هدية، ليظهر فزاع وأشرف وهما يقدمان التهنئة للكبير على الزفاف، ثم يطلب منهما أن يذهبا حتى يتمكن من الذهاب لزوجته.

ويطلب الكبير من زوجته أن يذهبا إلى غرفتهما، لكنها ترفض ذلك إلا بعد انصراف المعازيم، وكانت تعتقد أن العترة هو ابن الكبير، الذي أصبح ضخم الجسد بعد تناوله للخلطة السرية الخاصة بطبيب العيادة الصحية، وعندما يحاول الطفل إخبارها بأنه ابنه، ينكر الكبير ذلك محاولا إقناعها بأنه طفل قام بتبنيه بعد وفاة والديه.

ثم يطلب الكبير من زوجته أن تذهب إلى الغرفة ليلحق بها فيما بعد، ثم يطلب من أبنائه أن يجلسوا بجواره، في محاوله منه لطمأنتهم بأنه يحبهم كثيرا، ولا يمكن لأحد أن يأخذه منهم، ثم يطلب منهم ألا يقتربوا من غرفته في تلك الليلة.

مربوحة تفاجئ الكبير بملابس غير تقليدية في ليلة الزفاف

وعندما يذهب الكبير لزوجته مربوحة في الغرفة، تقوم بتبديل ملابسها بشكل فكاهي، فتارة ترتدي له ملابس ممرضة، وتارة أخرى ترتدي له دبدوب على شكل نمر، ثم ترقص له مثل رقص الشباب، ثم يتركها الكبير بعد أن يغلبه النوم.

وعندما يستيقظ الكبير، يجد زوجته تناديه باسمه، ليتفاجأ بأنها ترتدي له وردة في رأسها، وعندما يسألها عن سبب ذلك ترد قائلة: «حبيت لما تصحي تلاقيني وردة مفتحة»، ويتحدث معها الكبير حول ما ترتديه، وأثناء الحديث تقع من النافذة، وعندما يلتفت خلفه يجدها عادت مرة أخرى.

تم تأتي الكبيرة فحت لتطمأن عليه فتجده ذاهبا للعمل، ثم يشدد على زوجته مربوحة بأن تتخذ الحذر من أبنائه، فهو يخشى عليها من ما سيفعلوه بها.