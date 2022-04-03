موعد عيد الفطر فى السعودية 2022

تزامنا مع بدء شهر رمضان المبارك، يبحث المواطنون فى السعودية، عن موعد عيد الفطر 2022 فى السعودية، وشهد محرك البحث "جوجل" عمليات بحث كثيرة عن موعد عيد الفطر فى السعودية.

ومن المحتمل أن يوافق عيد الفطر 2022 فى السعودية يوم الأحد 1مايو أو الإثنين 2 مايو، وسيتم تأكيد موعد عيد الفطر 2022 فى السعودية، بعد استطلاع هلال شهر شوال.

إجازة عيد الفطر 2022 فى السعودية

ومن المقرر أن تبدأ أجازة عيد الفطر 2022 فى السعودية، من يوم 25 رمضان وتستمر حتى يوم 5 شوال للعاملين بالقطاع العام، فيما تبدأ إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الخاص في السعودية في اليوم التالي ليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، وتستمر لمدة أربعة أيام.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أمس السبت، أول أيام شهر رمضان الكريم، كما هو الحال فى عدد من الدول العربية.

فى السياق وبشأن استعدادات شهر رمضان المبارك جهَّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، 80 مصلى في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

رئاسة الحرمين جهزت 80 مصلى فى التوسعة الثالثة للمسجد

وقال مدير عام الإدارة العامة للتوسعة الشمالية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي تم فتح عدد من الأبواب للدخول والخروج وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"

ونوه المسعودي بأن الأبواب التي خصصتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، تسهِّل وصول المصلين وتوجههم للمصليات في الدور الأرضي والأول، والأول ميزانين والثاني، والثاني ميزانين، التي تمثل نسبة 95% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمبنى، إذ تستوعب 300 ألف مصلٍ

وفي حالة امتلاء المصليات الداخلية بالكامل يُستفاد من الساحات الشمالية التي تتسع طاقتها الاستيعابية لـ 280 ألف مصلٍ، كذلك الاستفادة من الساحات الغربية المحاذية للمبنى.