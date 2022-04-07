أسعار كيا 2022 بعد زيادة الأسعار الجديدة.. تصل إلى 640 ألف جنيه

أعلنت شركة "EIM" الوكيل المحلي والحصري لشركة كيا الكورية، رائدة صناعة السيارات في العالم، أحدث قائمة أسعار لسياراتها اليوم بتاريخ 7 أبريل 2022.

وتتراوح الارتفاعات الجديدة التي حدثت على سيارات كيا 2022 في مصر من 50 ألف إلى 80 ألف جنيه، وخلال السطور التالية نستعرض أسعار سيارات كيا 2022 في مصر بعد الزيادات الجديدة.

أسعار كيا سيراتو 2022

ارتفعت أسعار كيا سيراتو 2022 في مصر بقيمة تتراوح من 50 ألف إلى 70 ألف جنيه، لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: بسعر 389,900 جنيه

- الفئة الثانية: بسعر 419,900 جنيه

- الفئة الثالثة: بسعر 439,900 جنيه

- الفئة الرابعة: بسعر 479,900 جنيه

وتعتمد على محرك تنفس طبيعي سعة 1.6 لتر 4 سلندر يولد قوة 130 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 155 نيوتن متر.

أسعار كيا إكسييد 2022

كما ارتفعت أسعار كيا إكسييد 2022 في مصر بقيمة تتراوح من 60 ألف إلى 65 ألف جنيه، لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: بسعر 439,900 جنيه

- الفئة الثانية: بسعر 479,900 جنيه

وتستمد قوتها من محرك 1.5 لتر تربو 4 سلندر يولد قوة 160 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 253 نيوتن متر.

أسعار كيا سبورتاج 2022

وارتفعت أيضاً أسعار كيا سبورتاج 2022 على كل فئاتها بقيمة تتراوح من 60 ألأف إلى 80 ألف جنيه، لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: بسعر 494,900 جنيه

- الفئة الثانية: بسعر 544,900 جنيه

- الفئة الثالثة: بسعر 584,900 جنيه

- الفئة الرابعة: بسعر 629,900 جنيه

- الفئة الخامسة: بسعر 639,900 جنيه

وتستمد قوتها من محرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر، يولد قوة 140 حصان وأقصى عزم للدوران يبلغ 161 نيوتن متر.