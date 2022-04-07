عاجل.. الرئيس اليمني يعلن نقل صلاحياته للمجلس الرئاسي ويعفي نائبه من منصبه

اعلن الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور إعفاء نائب رئيس الجمهورية اليمني علي محسن الأحمر من منصبه.

ونشرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية القرار الذي جاء فيه: «صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2022، بشأن إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه.

نص قرار الرئيس اليمني

قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2022.. رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي واليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/ 11/ 2011، مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى القرار الجمهوري رقم 48 لعام 2016.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، قرر:

إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه

مادة (1) إعفاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه.

مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أعلن الرئيس اليمني في تصريحات تلفزيونية نقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.