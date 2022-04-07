كواليس تخلي رئيس اليمن «عبدربه منصور هادي» عن صلاحياته لمجلس رئاسي

سلط تقرير لوكالة أنباء «رويترز»، صباح اليوم، الضوء على تفاصيل وسياق تخلي رئيس اليمن عبدربه منصور هادي، عن صلاحياته الرئاسية ونقلها إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس وسبعة مستشارين.

وقال التقرير إن الرئيس اليمني أقال نائبه المثير للجدل على محسن، وفوض سلطاته لمجلس رئاسي في خطوة تدعمها السعودية لتزيل بعض العقبات أمام الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإحياء المفاوضات لإنهاء سبع سنوات حرب.

وقال «هادي»، في تصريحات للتلفزيون الرسمي: «أفوض مجلس القيادة الرئاسي بشكل لا رجوع فيه بسلطاتي الكاملة وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».

وكان الحوثيون أطاحوا بحكومة هادي من العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.

مساعدات سعودية بـ 3 مليارات دولارات بعد قرار رئيس اليمن

ولفت تقرير وكالة رويترز إلى أن الرياض أعلنت عن مساعدة مالية بقيمة 3 مليارات دولار للحكومة المدعومة من السعودية بعد إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي دعا كذلك إلى إجراء محادثات مع الحوثيين المدعومين من إيران، وسلطات الأمر الواقع في الشمال، الذين يقاتلون تحالفا تقوده السعودية.

ودعت السعودية المجلس إلى بدء مفاوضات مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة من أجل حل نهائي وشامل، وفي اختراق كبير، اتفقت الأطراف المتحاربة في اليمن على هدنة لمدة شهرين بدأت يوم السبت، وهي الأولى منذ عام 2016.

إقالة الجنرال المثير للجدل علي محسن الأحمر

نائب الرئيس المقال علي محسن الأحمر، وهو جنرال سني ذو ميول إسلامية ويصفه البعض بأنه قريب من جماعة الإخوان، من الشخصيات غير المقبولة لدى جماعة الحوثيين الشيعة بسبب الحملات العسكرية السابقة في معقلهم الشمالي، كما أنه لا يحظى بأي قبول لدى الجنوبيين لدوره القيادي في الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1994.

رشاد العليمي و نواب له .. تشكيل مجلس القيادة الجديد في اليمن

وسيترأس مجلس القيادة الجديد، المكون من رئيس وسبعة نواب للرئيس، رشاد العليمي، الذي يحظى بدعم سعودي وله علاقة وثيقة مع التجمع السياسي الرئيسي حزب الإصلاح الإسلامي.

ومن بين نواب الرؤساء زعيم المجموعة الانفصالية الجنوبية، أو المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة.

رويترز: السعودية والإمارات ستضخان مليار دولار في البنك المركزي الإماراتي

ومن المقرر أن تضخ السعودية والإمارات الشريكة في التحالف مليار دولار في البنك المركزي اليمني وستمنح المملكة مليار دولار إضافي للمنتجات البترولية والتنمية، حسبما أفاد بيان نشرته وسائل إعلام سعودية رسمية.

وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ودمرت الاقتصاد، وتركت 80٪ من السكان البالغ عددهم 30 مليون شخص يعتمدون على المساعدات.

الرئيس هادي تولى رئاسة اليمن في ظروف بالغة الخطورة

وتولى هادي رئاسة الدولة اليمنية المنهارة في عام 2012 في خطة انتقال سياسي تدعمها دول الخليج بعد احتجاجات ما سمي بالربيع العربي في عام 2011 التي أطاحت بالرئيس علي عبد الله صالح.

وتضغط الأمم المتحدة من أجل مفاوضات سياسية شاملة لإنهاء الصراع الذي تتنافس فيه عدة فصائل يمنية على السلطة.