عاجل.. الرئيس اليمني يعلن تشكيل المجلس الرئاسي بعد نقل صلاحياته له

أعلن الرئيس اليمني عبدربه هادي منصور تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، مفوضا مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك حسبما أعلنت وكالة الانباء اليمنية الرسمية.

وأوضح منصور أن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كما يلتزم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.

رشاد محمد العليمي رئيسا للمجلس الرئاسي

كما أشار إلى سلطات مجلس القيادة الرئاسي في إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، وغيرها من الصلاحيات، مشيرًا إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يتولى بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلاه بكافة صلاحيات نائب الرئيس، كما يكون مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي.

المجلس الرئاسي مكون من 7 أعضاء

ويضم المجلس الرئاسي في اليمن 7 أعضاء هم، سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن أبو زرعة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني.

وكان الرئيس اليمني أعلن إعفاء نائبه على محسن الأحمر من مهام منصبه، كما أعلن تنازله عن كافة صلاحياته وسلطاته للمجلس الرئاسي.