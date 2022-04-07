أسعار الأخشاب تسجل أكبر تراجع منذ ديسمبر.. الأثاث أبرز المستفيدين

وسعت العقود الآجلة للأخشاب في بورصة شيكاغو التجارية، تراجعها نحو 800 دولار لكل ألف قدم لوحة، وهو مستوى لم نشهده منذ ديسمبر من العام الماضي، حيث بدأت اختناقات النقل التي أدت إلى ارتفاع في أوائل مارس في الانحسار، بحسب مؤشر Trading Economics.

تعافي الإنتاج عالميًا

وأضاف ملخص المؤشر، الذي يضم 25 مليون إحصاء اقتصادي، أن الفيضانات في كولومبيا البريطانية عطلت شبكة النقل والإمدادات في أواخر عام 2021، وتعافت أحجام الإنتاج في المناشر من هذه القيود وسط طقس ربيعي أفضل، مما خفف من مخاوف الإمداد بعد شهور من شح المخزونات.

تراجع مبيعات المنازل في الولايات المتحدة

وتابع: «علاوة على ذلك، من المفترض أن يساعد ارتفاع معدلات الرهن العقاري في تهدئة سوق الإسكان في الولايات المتحدة، كما تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، مما فاجأ الأسواق التي توقعت ارتفاعها».

توقعات بوصول السعر لـ896 قبل نهاية يونيو

تاريخيًا، وصل الخشب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1711.20 في مايو من عام 2021، ومن المتوقع أن يتداول الخشب عند 896.55 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 قدم لوح بنهاية هذا الربع (أبريل – يونيو 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من Trading Economics، لافتين إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، فمن المتوقع أن يتم التداول عند 741.54 دولار في غضون 12 شهرًا.

يذكر أن أكبر منتجي الخشب يتركزون في منطقة بحر البلطيق وأمريكا الشمالية، ويتم تصنيع الخشب في بعض الولايات الأمريكية والمقاطعات الكندية، ومن شأن تراجع أسعار الأخشاب، دعم صناعات مثل الأثاث والمنازل، والهبوط بأسعارها كثيرًا خلال الفترة المقبلة.