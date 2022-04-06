ظهور رجاء الجداوي في مسلسل المشوار لـ محمد رمضان

ظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في مشهد قصير من إحدى الحلقات الأولى لمسلسل المشوار، الذي يُشارك به الفنان محمد رمضان، في موسم دراما رمضان الحالي، بمُشاركة الفنانة دينا الشربيني.

تفاصيل ظهور رجاء الجداوي في مسلسل المشوار

وجاء ظهور رجاء الجداوي، في مسلسل المشوار، فور دخول «ماهر» محمد رمضان، إلى شقة خالته في مدينة الإسكندرية، والتي تُجسد دورها الفنانة حنان يوسف، حيث كانت تُشاهد التليفزيون آنذاك، إذ يُعرض مسلسل «لهفة» للفنانة دنيا سمير غانم.

الجمهور داعيًا لـ رجاء الجداوي بعد ظهورها في المشوار

وحظي ظهور رجاء الجداوي، في مسلسل المشوار، بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص قطاع كبير من الجمهور على الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، حيث إنها كانت ضيفًا دائمًا على الدراما التليفزيونية في شهر رمضان المُبارك.

يذكر أنّ الفنانة رجاء الجداوي، قد رحلت عن عالمنا يوم 5 يوليو عام 2020، وذلك بعد صراع طويل مع فيروس كورونا، حيث تُعد أول الفنانات اللواتي رحلن إثر إصابتهن بهذا الفيروس.

تعرف على أبطال وأحداث مسلسل المشوار

مسلسل المشوار، من بطولة محمد رمضان، ودينا الشربيني، وأحمد كمال، وأحمد مجدي، وكارولين خليل، ومحمد جمعة، ومحمود الليثي، والطفل محمد العزازي، وحنان يوسف، وأحمد صفوت، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وتدور أحداث مسلسل المشوار، حول اضطرار ماهر لترك البلد رفقة زوجته ورد وابنه رحيم هربًا من رجل الأعمال وتاجر الأثار وجيه ويستقر عند خالته في بورسعيد في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس.