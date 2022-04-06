ورد تعمل خادمة لدى وجيه.. ملخص مسلسل المشوار الحلقة 5 بطولة محمد رمضان

جذبت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 5 بطولة محمد رمضان أنظار المشاهدين، بعد عثور «ماهر» على «ورد ورحيم»، إذ فقدهما الحلقة الماضية بعد حبسه في مركز شرطة «العطارين»، وقيام ورد بأخذ رحيم والعودة إلى القاهرة، كما يبحث قطاع كبير من الجمهور عن ملخص مسلسل المشوار الحلقة 5، وهذا ما نعرضه لكم في السطور التالية.

ملخص مسلسل المشوار الحلقة 5

شهد ملخص مسلسل المشوار الحلقة 5 اتصالا هاتفيا من ماهر إلى ورد وانهيارهما من البكاء عندما سمع صوتها في مشهد تفاعل معه عدد كبير من الجمهور، وعندما عرف ماهر بمكان وجودها ذهب إليها، حتى رآها هي وابنه «رحيم»، واحتضنها من شدة خوفه عليهما، وقلقه الشديد الساعات الماضية.

التحقيق مع وجيه في مباحث الآثار

وحققت مباحث شرطة الآثار مع وجيه بحضور المحامي الخاص به، والذي يجسده الفنان بيومي فؤاد، وسؤاله عن الآثار التي تم العثور عليها في منزله، كما توصلت الشرطة للمكالمات الأخيرة لوجيه، والتي من ضمنها مكالمته لورد قبل يوم من حبسه، وذلك خلال ملخص مسلسل المشوار الحلقة 5.

الشرطة تصل إلى سعيد للبحث عن ماهر

كما كشفت الأحداث أن ورد كانت تعمل خادمة لدى وجيه، ويعمل ماهر سائق تاكسي، وذلك قبل هروبهما إلى الإسكندرية والعمل في شركة الملاحات، بالإضافة إلى وصول الشرطة إلى سعيد صديق ماهر للبحث عنه، ومطاردته، ولكنه تمكن من الهرب منه، وانتهت الحلقة بحيرة ماهر وورد وعدم معرفتهما أين يبقيان هذه الليلة بأمان دون كشف أمرهما.

أبطال مسلسل المشوار

يشارك في بطولة مسلسل المشوار بجوار محمد رمضان ودينا الشربيني العديد من النجوم، وهم محمود الليثي، أحمد كمال، حنان يوسف، أحمد مجدي، الطفل محمد العزازي، ندى موسى، كارولين خليل، وغيرهم من الفنانين، والعمل أخرجه محمد ياسين، وكتب السيناريو محمد فريد.