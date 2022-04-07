حاز مسلسل المشوار منذ بداية عرضه في السباق الرمضاني الحالي 2022 على إعجاب قطاع كبير من الجمهور، خاصة بعد الأحداث التشويقية والغموض الذي سيطر على الحلقات الماضية، ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 6 بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة له، والتي نعرضها لكم في السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 6 بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 6 بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة، تعرض الحلقة مساء اليوم الخميس الساعة 8:10 حصريا على شاشة قناة DMC، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11:15 مساءً.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل المشوار الحلقة 6 بطولة محمد رمضان والقنوات الناقلة في الإعادة كما يلي:

- يُعاد عرض الحلقة على شاشة قناة DMC في تمام الساعة 2 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

- يُعاد عرض الحلقة عبر شاشة قناة DMC دراما الساعة 4:30 صباحا، والساعة 10:30 صباحا.

ملخص حلقات مسلسل المشوار

كشفت الحلقات الماضية من مسلسل المشوار عن هروب محمد رمضان ودينا الشربيني من وجيه الشوربجي الذي يجسده الفنان أحمد كمال، وسفرهما إلى الإسكندرية للعمل باليومية في شركة ملاحات، كما أوضحت الأحداث أنّ دينا الشربيني كانت تعمل خادمة لدى وجيه، ومحمد رمضان سائق تاكسي.

أبطال مسلسل المشوار

اختار المخرج محمد ياسين فريق عمل مميز، يضم الفنانين محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، أحمد مجدي، حنان يوسف، محمود الليثي، ندى موسى، وأحمد صفوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف وسيناريو وحوار محمد فريد.