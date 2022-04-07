برلماني يطالب بتقديم برامج تمويلية ميسرة للخريجين الجدد

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تقديم برامج تمويلية ميسرة المدد والفوائد للخريجين الجدد، لتوجيههم نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن الدولة المصرية تبذل مجهودا كبيرا من أجل زيادة معدلات التوظيف، وخفض معدلات البطالة، حتى وصلت النسبة إلى أدنى معدل لها في الربع الأول من 2022 بنسبة 7,4٪ من إجمالي قـوة العمل مقابل 7.5% في الربع الأخير من عام 2021، بانخفاض قدره 0.1 % عن الربع السابق، وبارتفاع قدره 0.2 % عن الربع المماثل من العام السابق.

نسبة البطالة للفئة العمـرية من 20 حتى 24 عاما

وأوضح عضو مجلس النواب أن نسبة البطالة لإجمالي الفئة العمـرية من 20- 24 سنة، تبلغ 31.7%، وهي الفئة التي تضم في الأغلب الخريجين الجدد من المرحلة الجامعية، وهو ما يتطلب حلولا تساعدهم على الاندماج في المجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة.

وتابع عضو مجلس النواب، قائلا:« الاستثمار هو الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه أي مجتمع، الأمر الذي يتطلب توفير الأموال والموارد الأخرى وتوجيهها نحو الاستثمار في المشاريع المتنوعة بما في ذلك المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف الذي يؤدي الى رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض نسب البطالة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنعاش الصادرات وصولاً إلى رفاهية المجتمع».

وأكد أن تمكين الشباب اقتصاديا، يتطلب تبني لأفكارهم ومشروعاتهم، وهو ما يعد خطوة جيدة لتغيير الثقافة المجتمعية التي تبحث عن الوظيفة بمجرد إنهاء الشهادة الجامعية، وبذلك يتحول الشباب نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم في بناء اقتصاد الدولة المصرية.

برامج تمويلية ميسرة

وطالب بضرورة تقديم برامج تمويلية ميسرة المدد والفوائد للخريجين الجدد، لتوجيههم نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في بناء الاقتصاد المصري، مقترحا أن تقدم جهة دراسات متكاملة لمشاريع، في حال افتقد الخريج القدرة على تحديد وجهته، وتقديم التدريب اللازم لهم لتأهيلهم لإدارة المشروع ودخول سوق العمل.