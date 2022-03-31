5 أهداف لمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف لبنك التنمية الألماني

يقدم بنك التنمية الألماني، بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، الدعم إلى المشاريع الاستثمارية من خلال مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» التي تسعى إلى تنفيذ خطط توسع أو لبدء مشاريع جديدة في الأسواق الناشئة في أفريقيا، وتوفير منح تمويلية مشتركة تصل قيمتها إلى عشرة ملايين يورو لكل مشروع يساهم في خلق فرص عمل، خاصة تلك التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التصور والتخطيط، وتستهدف هذه المبادرة دول مصر، تونس، المغرب، كوت ديفوار، إثيوبيا، غانا، رواندا، والسنغال، وذلك من خلال عملية تقديم عروض مشاريع تنافسية.

وتستعرض «الوطن» أبرز أهداف مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف والتي تعد آلية استثمار أنشأها بنك التنمية الألماني بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية:

زيادة الاستثمارات ودعم الأسواق الناشئة في أفريقيا

من بين أهداف المبادرة، خلق فرص عمل جيدة في القطاع الخاص وتشجيع ودعم الشركات من مختلف الأحجام التي تواجه تحديات مختلفة مثل ضعف شبكة البنية التحتية ونقص كفاءة شبكات الطاقة والمياه والطرق.

توفير دعم مادي لمساعدة المستثمرين

أيضاً من بين أهداف مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف، تقديم الدعم المادي للمستثمرين الذين يواجهون صعوبات في تدبير إجمالي التمويل المطلوب لبدء مشروعهم في البلدان التي تستهدفها المبادرة.

تقليل معدلات البطالة والفقر

تساهم تلك المشاريع التي تمولها المبادرة، مساهمة فعالة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الحد من البطالة وبالتالي التخفيف من حدة الفقر، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة نحو زيادة فرص العمل للشباب.

مشاركة المرأة في سوق العمل

يتم التحضير لدعوة خاصة بسيدات الأعمال ومشاركة المرأة في سوق العمل، واستعداداً لهذه الدعوة، ستبدأ المبادرة في حملة استطلاع الرأي الخاص بالفئة المستهدفة وذلك لاستبيان استعداد المستثمرات وإمكانيتهن المادية والإدارية لبدء مشاريعهن وحجم الاستثمار المطلوب، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يعمل على تحسين أوضاع المرأة ودعم مشاركتها المجتمعية في التنمية، مما يؤثر إيجابياً على نهضة المجتمع.

تقديم منح تمويلية بقيمة 10 ملايين يورو

تقدم مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف منحًا تمويلية تصل قيمتها إلى عشرة ملايين يورو لكل مشروع يساهم في خلق فرص عمل.