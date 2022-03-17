«بلبع»: انخفاض نسبة البطالة من 11.7% إلى 6.8% في محافظة البحيرة «فيديو»

قالت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن المحافظة وفرت 90 ألف فرصة عمل من خلال 32 ألف مشروع، عبر تسهيل الإجراءات وإقبال الشباب والإعلانات والخدمات التي توفرها مبادرة «مشروعك»، من خلال التمويل والاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى.

49 % لدعم مشروعات الزراعة والثروة الحيوانية

وأضافت بلبع، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «نساعد الشباب على تحديد المشروعات التي تمكنهم في بدايتها، ونسبة المشروعات التي تحصل على قروض في مجال الثروة الحيوانية والزراعة 49%، أي أن أغلب المشروعات التي نمولها ليست تجارية فقط».

انخفاض معدل البطال بأكثر من 3%

وتابعت نائب محافظ البحيرة: «ليس لدينا تعثر، وهذا الأمر مؤشر رائع ويدل على نجاح المشروعات ورواجها، وبالتالي يتم تخفيض نسبة البطالة، ففي أغسطس 2018 كانت نسبة البطالة 11.7% طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والآن أصبحت نسبة البطالة 6.8%، وهو ما يعني أنها قلت بأكثر من 3%».

وأوضحت المسؤولة بمحافظة البحيرة، أن نسبة تمويل المشروعات للإناث والذكور تكاد تكون متساوية؛ لأن إقبالهن مماثل للشباب، مشيرةً إلى أن المحافظة شهدت بذل جهود كبيرة لتوظيف الشباب، إضافة إلى تنفيذ مشروعات للتدريب المهني والتعليم الفني، ومساعدة الطلاب خريجي المدارس الفنية على إطلاق المشروعات.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مشروعك تساهم في تنفيذ 32 ألف مشروع بتمويل 3 مليارات جنيه بالبحيرة»

توفير 90 ألف فرصة عمل

ويستهدف المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، تحقيق تنمية مجتمعية واقتصادية، حيث أسهم في خلق 90 ألف فرصة عمل مباشرة لشباب الخريجين من أبناء محافظة البحيرة.

كما تستهدف الدولة من هذه المشروعات حماية الشباب من خطر الهجرة غير الشرعية، والتي حصدت المحافظة ثماره بالفعل، ولم يخرج منها قارب هجرة غير شرعية من سواحلها خلال العام الماضي.

تمويل بـ3 مليارات جنيه

واستحوذت تلك المشروعات على قيمة تمويل بلغت 3 مليارات جنيه، جرى خلالها تنفيذ 32 ألف مشروع متنوع بكل مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وترجع أهمية المبادرة إلى إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات والحد من البطالة، كما أنها تعمل على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر.