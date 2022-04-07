أدعية صلاة التراويح مكتوبة.. اعرف أفضل الصيغ الواردة عن الشيخ الشعراوي

يحتاج الكثير منا إلى أدعية صلاة التراويح مكتوبة، لقراءتها مرات عديدة في صلاة التراويح خلال شهر رمضان، ولكن لا يوجد أدعية محددة تُعرف بـ أدعية صلاة التراويح مكتوبة، لذا رصدت «الوطن» مجموعة من الأدعية التي وردت عن العلماء الأجلاء وأبرزهم الشيخ محمد متولي الشعراوي.

أدعية صلاة التراويح مكتوبة

ومن أدعية صلاة التراويح مكتوبة، التي يمكن الدعاء بها في شهر رمضان: «اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وأصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت، نستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله».

كما يمكن ترديد دعاء: «اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أحسن وقوفنا بين يديك لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حنان.. يا منان.. يا ذا الجلال والإكرام اللهم برحمتك الواسعة عمنا وأكفنا شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا خير الرازقين».

أدعية مستحبة لصلاة التراويح

وورد أيضا عن علماء الأزهر الشريف أنّه من المستحب ترديد عدة أدعية لصلاة التراويح، منها: «اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك، وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا خزايا ولا ندامة ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين داونا اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك يا كاسي العظام لحما بعد الموت أرحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب».

كما يمكن لـ أدعية صلاة التراويح مكتوبة، الدعاء بـ«اللهم ارحمنا إذا وورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب، اللهم خالق الإنسان فارق الفرقان ومنزل القرآن، اللهم يا عالم الإعلان والسر، يا رب بارك لجميع المسلمين ولنا جميعا بصوم رمضان الكريم، يا رب اللهم أعنا في رمضان على الصلاة والقيام وتلاوة القرآن الكريم، اللهم اقطع عنا أحزاب الشياطين، ومن علينا بالتوبة والغفران والرضوان، يا رب ادخلنا برحمتك الجنان، بفضلك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام».