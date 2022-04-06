دعاء اليوم السادس من شهر رمضان: اللهم لا تخذلني لتعرض معاصيك

مع انطلاق اليوم الخامس من رمضان يبحث الناس عن دعاء اليوم السادس من شهر رمضان، ويمكن الاستعانة بهذا الدعاء ليس فقط في وقت صلاة المغرب ومع الإفطار، ولكن يمكن للمسلم الدعاء به بعد صلاة المغرب من اليوم الخامس من رمضان، وحتى مغرب يوم السادس من رمضان، ويفضل الإكثار من الدعاء وقت الإفطار وكذلك في الثلث الأخيرة من الليل، ويستحب الدعاء طوال الوقت إلى الله سبحانه وتعالي، في أي وقت ودون موعد محدد، فإن الله سبحانه وتعالى اقرب للعبد من حبل وريده، كما جاء في قول الله تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» [سورة البقرة:186].

دعاء اليوم السادس من شهر رمضان

وحول دعاء اليوم السادس من شهر رمضان، فإنه يمكن ترديد العديد من الأدعية، ويتم الاستعانة بدعاء: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِى مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَمَهَاوِيكَ‏، وَأَجِرْنِى مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ".

وهناك أكثر من دعاء يمكن الاستعانة بها من الكتاب والسنة النبوية وتكون دعاء اليوم السادس من شهر رمضان، ومنها: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَقَولُكَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيكَ تَوَكَّلْتُ، وَإليكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ». متفق عليه.

دعاء نية الصيام

وفي سياق توضيح دعاء اليوم السادس من شهر رمضان، تستعرض «الوطن»، دعاء نية الصيام، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا استطاع الإنسان عقد النية كل ليلة من ليالي رمضان فهذا هو الأصل والأفضل، ولكن إذا خاف أن ينسى فلينو في أول ليلة من رمضان أنه سوف يصوم بمشيئة الله تعالى شهر رمضان الحاضر لوجه الله.

وأشارت الإفتاء إلى أنّ النية عند بعض الأئمة يجب تجديدها لكل يوم من أيام رمضان، ولا بد من تثبيتها ليلاً قبل الفجر بأن يقول نويت صيام غد من شهر رمضان. ويقول المسلم في دعاء نية صوم رمضان: "اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملاً لوجهك الكريم إيماناً واحتساباً، اللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفوراً وصومي مقبولاً".