أدعية شهر رمضان المبارك 2022: الشهر الفضيل فرصة للتقرب إلى الله

يبحث الكثيرون من الناس عن ادعية شهر رمضان المبارك 2022، بالتزامن مع بداية الشهر الفضيل أمس السبت، وتكثر عمليات البحث حول هذا الأمر ولا سيما أن الكثير من الناس تحرص على استغلال شهر رمضان للتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، حيث توجد به ليلة القدر والتي ذكرت في القرآن، فمن فاز بها كأنها ألف شهر.

ادعية شهر رمضان المبارك 2022

هناك العديد من الأدعية التي مكن ترديدها لتكون ادعية شهر رمضان المبارك، فهناك ادعية يتم الاستعانة بها مرتبطة مع كل يوم، وهنا ادعية اخرى يمكن الاستعانة في أي وقت من الكتاب والسنة النبوية.

ومن ادعية شهر رمضان المبارك: "اللهم اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير على الإسلام والمسلمين وفي جميع بلاد المسلمين وبلغنا جميعًا على خير الأحوال وأفضلها اللهم سلم لنا شهر رمضان وسلمنا له وتسلم منا يا أرحم الراحمين صيامنا وصلاتنا وأعمالنا، وتقبل منا دعوتنا واغفر لنا ذنوبنا يا رب يا كريم".

أدعية شهر رمضان مكتوبة

كما يمكن ترديد ادعية شهر رمضان المبارك: "اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، أن تصلي على محمد و آله ، و أهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك".

اللهم اشحنه بعبادتنا إياك، وزين أوقاته بطاعتنا لك، وأعنا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك، والخشوع لك، والذلة بين يديك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة، ولا ليله بتفريط.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

أدعية رمضان

ويستغل الكثير من الناس شهر رمضان، للتقرب فيه من الله، والتوجه له بالدعاء، خاصة وأن شهر رمضان خير الشهور، فهو الشهر الذي انزل فيه القرآن هدى للناس.

ويمكن ترديد أدعية رمضان: "اَللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ وَالْعَفافِ، وَاسْتُرني فيهِ بِلِِِباسِ الْقُنُوعِ وَالكَفافِ، وَاحْمِلني فيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإنصافِ، وَآمنِّي فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِكَ ياعصمَةَ الْخائفينَ".