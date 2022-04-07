صندوق التنمية المحلية يمول 24349 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر في 8 سنوات

في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية والتي تساهم في تشغيل الشباب والمرأة المعيلة وتحسين مستوي معيشة الأسر عبر وجود فرص عمل دائمة ودخل شهري ثابت لأبناء القرى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة لتنمية القرى المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

تمويل 24349 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود صندوق التنمية المحلية خلال الثماني سنوات الماضية من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على أرض المحافظات فى الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2022، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ الصندوق نجح في ضخ 160 مليون جنيه إجمالي قيمة القروض، ومشاركة من المستفيدين قدرها 32 مليون جنيه وبإجمالي استثمارات قدرها 192 مليون جنيه حيث تم تمويل 24349 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر وفرص عمل مباشرة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن صندوق التنمية المحلية يولى اهتماماً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بقرى الريف المصري بما يتوافق مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومساعدة المرأة وأفراد الأسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتيح لهم دخلاً ثابتاً، واستطاع الصندوق تكثيف نشاطه حيث بلغ عدد السيدات المستفيدات من المشروعات التي مولها صندوق التنمية المحلية للمرأة خلال تلك الفترة حوالى 14797 سيدة بنسبة مشروعات بلغت 64.9 % من إجمالي المشروعات وبلغ عدد المستفيدين من الرجال والشباب حوالى 8543.

مساعدة الشباب والقضاء على البطالة في الريف

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية دور الصندوق في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب والقضاء على البطالة في الريف، لافتاً إلى أنه يتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها.

المنيا وسوهاج في المراكز الأولى المستفيدة من قروض الصندوق

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن محافظات الوجه القبلي حظيت بنسبة كبيرة من إجمالي القروض الموجهة من الصندوق على مستوي المحافظات حيث احتلت محافظات المنيا وسوهاج بالصعيد المراكز الأولى بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في عدد المشروعات، حيث بلغت المنيا 4496 مشروعاً باستثمارات 27 مليون جنيه، ونفذت محافظة سوهاج 2521 مشروعاً بإجمالي استثمارات 17.8 مليون جنيه، وتصدرت محافظتي الغربية والدقهلية المراكز الأولى في محافظات الوجه البحري، حيث بلغ إجمالي المشروعات بالغربية نحو 3010 مشروعات باستثمارات 18.9 مليون جنيه، والدقهلية 2336 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت حوالى 26 مليون جنيه.