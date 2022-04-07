وزير التنمية المحلية: 135 متدربا بورشة عمل لوحدات التحول الرقمي

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، ورشة عمل متخصصة لوحدات التحول الرقمي بالمحافظات، الأسبوع المقبل، الذي يوافق الأسبوع التدريبي رقم 34 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي، في إطار تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمنظومة العمل بالمحليات.

وتستهدف الورشة، رؤساء ووكلاء والعاملين المتميزين بوحدات التحول الرقمي أو مراكز المعلومات أو البوابات الإلكترونية بالديوان العام بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء، ويستفيد من ورشة العمل 135 متدربا من جميع المحافظات.

أهداف دورة التحول الرقمي

قال اللواء محمود شعراوي، إن الدورة التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي، ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي، وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنين، والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات.

وأكد الوزير، أن الخطة التدريبية لمركز سقارة خلال العام المالي الحالي، تضمنت العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتحول الرقمي، لتحقيق مستهدف رؤية مصر 2030، وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وآليات تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الحديثة، وهو ليس نوعا من الترف، إنما أصبح أسلوب حياة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بجودة أعلى فى وقت أقل، وخلق جيل جديد من العاملين قادر على مواكبة التطورات الإدارية و التكنولوجية والتفاعل مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم.

5 موضوعات رئيسية بالورشة

أضاف اللواء وزير التنمية المحلية، أن الورشة تتناول العديد من الموضوعات، منها: التهيئة للتحول الرقمي، وأساسيات إدارة المشروعات الرقمية، والأمن السيبراني، والتطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، إضافة إلى تفاصيل عمل مدير مشروعات وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد احتفلت بانتهاء فعاليات ورشة العمل المتخصصة لخريجي دورات «TOT» لأعوام (2019-2020-2021)، التي تم تنفيذها خلال الأسبوع التدريبي رقم 33، لمناقشة حقائبهم التدريبية، وتقييم إدراجها في الخطة التدريبية لمركز سقارة للعام المالي 2022-2023، واستفاد من ورشة العمل 157 متدربا من جميع المحافظات.