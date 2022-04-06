وزير التنمية المحلية: 12 ألف مشروع وفرت 123 ألف فرصة عمل في المحافظات

فى إطار توجه الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية المستدامة التي تستهدف كل فئات المجتمع، خاصة الشباب والمرأة ومنحهم الفرصة في اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم، وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.

تنفيذ 12.4 ألف مشروع

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن مبادرة مشروعك ساهمت منذ بدء العام المالي الحالي وحتى الآن في تنفيذ 12.4 ألف مشروع، بقروض 2 مليار و218 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير 123 ألف فرصة عمل مشيراً إلي أن إجمالي المشروعات التي نفذها «مشروعك»، حتي الآن بلغ 190 ألف مشروع بقروض 22,6 مليار جنيه، ووفرت تلك المشروعات أكثر من 1,4 مليون فرصة عمل .

المنيا تستأثر بأكبر عدد من المشروعات

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في إجمالي عدد المشروعات المنفذة منذ بدء «مشروعك»، وحتى الآن بعدد 22 ألف مشروع، بقروض 2,6 مليار جنيه، ووفرت المشروعات 137 ألف فرصة عمل، تلتها محافظة سوهاج بعدد 21 ألف مشروع، وقروض 2,6 مليار جنيه ووفرت المشروعات 124 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة بـ 19 ألف مشروع، وقروض 1,6 مليار جنيه ووفرت المشروعات 93 ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية 17 ألف مشروع، بقروض بلغت 1,8 مليار جنيه ووفرت المشروعات 93 ألف فرصة عمل، ثم الشرقية بعدد 16 ألف مشروع بقروض 2,4 مليار جنيه، ووفرت المشروعات 121 ألف فرصة عمل.

تنفيذ تدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّ الوزارة تعمل من خلال «مشروعك»، على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يساهم في خلق فرص عمل لمواطني القرى المستهدفة، إضافة إلى مساهمة مشروعك في دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة «شغلك في قريتك»، وتطوير الأسواق القروية .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال «مشروعك»، لما لها من دور محوري في دفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

تعزيز المهارات الإدارية للعاملين

وكشف «شعراوي»، أنّ مشروعك يعمل حاليًا على تعزيز المهارات الإدارية للعاملين به على مستوى جميع المحافظات والارتقاء بها ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ويشجع المواطنين على العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية إن «مشروعك»، لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالي للمشروعات ولكن يساهم في تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها واختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض، وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للمستفيدين من المشروعات.

ولفت إلى أنه تم تغطية جميع المحافظات بعدد 260 مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وتم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك مع الإشراف الشخصي من جانب السادة المحافظين لتذليل أية معوقات.