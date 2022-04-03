وزير التنمية المحلية يوجِّه بسرعة إنهاء تطوير ورفع كفاءة نقاط «مسار العائلة المقدسة»

تلقَّى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول آخر تطورات مشروع «إحياء مسار العائلة المقدسة» الذى يحوى 25 نقطة فى 8 محافظات هى «شمال سيناء، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة- القاهرة، المنيا، أسيوط»، لمتابعة التوقيتات اللازمة للانتهاء من جميع الأعمال.

وأشار «شعراوى»، فى بيان أمس، إلى استضافة الوزارة لعدد من الاجتماعات التنسيقية التى ضمت ممثلين لرئاسة مجلس الوزراء ووزارات السياحة والآثار والداخلية والخارجية والكنيسة القبطية والجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وغرفة شركات السياحة وممثلى الشركات السياحية المعنية، بالإضافة إلى ممثلى الثمانى محافظات.

وأضاف أن الوحدة المعنية بالمسار فى كل محافظة استعرضت فيلماً مصوراً عن كل التطورات الخاصة بنقطة المسار، وما تم إنجازه لا سيما بالمحافظات التى تم فيها استكمال المسار بالكامل وافتتاحه، وهى محافظات (الشرقية، الغربية، كفر الشيخ)، بالإضافة لما ذكره ممثلو محافظات البحيرة والمنيا وأسيوط وشمال سيناء من جاهزية نقط المسار تماماً واستعدادها للافتتاح.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة استئناف الجهود لوضع المسار على الخريطة السياحية الدولية والانتهاء من الخطتين الترويجية والاستثمارية المطلوبة للمسار، بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والجهات والوزارات المعنية بالدولة، منوهاً بأنه تمت الإشارة إلى أهمية تأسيس شركة تتولى إدارة وصيانة المسار وجميع الأمور المتعلقة به فى جميع المحافظات.

ولفت إلى إجراء وفد من الوزارة زيارة تفقُّدية لنقاط المسار بمحافظتى المنيا وأسيوط نهاية شهر مارس الماضى للتأكد من جاهزيتها للافتتاح، إذ تضم محافظة أسيوط نقطتين من أهم نقاط المسار وهما دير العذراء بدرنكة الذى يقع بالجبل الغربى، حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الأثرية، والنقطة الثانية هى دير المحرق الذى يقع فى مركز القوصية، وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهى أطول فترة قضتها العائلة فى مكان خلال رحلتها، كما أن الدير يضم الكنيسة الأثرية وهى الأقدم فى العالم، حيث دشنها السيد المسيح بنفسه، وتضم محافظة المنيا دير العذراء بجبل الطير بسمالوط التى تعد إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة، حيث مكثت فى المغارة لمدة ثلاثة أيام ووصلت إليها عبر النيل.

ونوه بأن وفد الوزارة عقد لقاءات مع مسئولى المحافظتين والأديرة للوقوف على جميع الأعمال التى تم تنفيذها فى كل محافظة فيما يخص أعمال الرصف والإنارة والتشجير للخروج بالمظهر الذى يليق بالطبيعة الدينية والأثرية والسياحية للمشروع، مضيفاً أنه تم التأكيد على ضرورة استكمال باقى الأعمال المتبقية فى أسرع وقت وإضافة بعض اللمسات الجمالية.

وشدد على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا المشروع القومى من النواحى السياسية والتراثية والدينية والثقافية والسياحية للدولة، لافتاً إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لخروجه فى أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر فى المنطقة والعالم.

وأكد أن مسار العائلة المقدسة كان وسيظل دلالة على مكانة مصر كحاضنة للتراث العالمى والتاريخ والثقافة، مما أسهم فى تشكيل وجدان الإنسانية، مشيراً إلى أن هذا المشروع ستكون له مكانة سياحية ودينية تُعلى من القيم النبيلة وتنمى التراث العالمى وتدعم المجتمعات المحلية بالمحافظات.

وذكر أن الأعمال التى يتم القيام بها فى نقاط المسار الـ25، تتضمن رفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الأثرية للمسار واللوحات الإرشادية والمرورية، وإنشاء مراكز لخدمة السائحين وتنسيق المواقع بالنخيل وإقامة برجولات وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضارى، فضلاً عن طلاء بعض العقارات المجاورة وكذا بعض أعمال البنية التحتية وتجديد الأسوار الخارجية لبعض الأديرة وإقامة بوابات وإنشاء مناطق لانتظار السائحين والحافلات.

وأصدر تعليماته بضرورة استمرار المتابعة بصفة دورية لجميع نقاط المسار الـ25 فى المحافظات التى يمر بها تمهيداً لتحديد موعد للافتتاح الرسمى، مشيداً بجهود المحافظات وجميع الوزارات والجهات المشاركة فى المشروع، موجهاً بسرعة استكمال ما تبقى من أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض نقاط المسار خلال الأيام المقبلة.