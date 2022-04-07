«نعمة الستر».. كيف تعامل النبي مع صحابي اعترف له بالزنا؟ (فيديو)

تناولت فقرة «محبة مني»، التي تُذاع عبر برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، خلال شهر رمضان، «الستر»، وذلك مع الشيخ أحمد عبدالرحمن، العالم الأزهري، الذي أكد أنّ الصحابي الجليل ماعِزُ بنُ مالِكٍ الأسْلَميُّ، ذهب إلى أبو بكر الصديق، وقال له يا أبا بكر إني زنيت، لكن أبو بكر، طلب منه عدم الإفصاح عن هذا الأمر لأحد.

وأضاف عبدالرحمن، أنّ الصحابي ذهب إلى عمر بن الخطاب وقال له «يا عمر إني زنيت»، فكرر عمر بن الخطاب ما فعله أبو بكر الصديق، وطلب منه عدم البوح بهذا السر لأحد، لكن ماعز أخبر صديقا له يدعى هزّال وهو صحابي جليل، ونصحه بأن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل أخبره.

رد فعل النبي

وأشار إلى أنّ النبي أرسل إلى أهل بيت ماعز، وسأل ذويه عما إذا كان به جنون، بسبب اعترافه على نفسه بالزنا، وحضر بعدها هزال إلى النبي، واعترف بأنه مَن أشار على ماعز بأن يأتي إليه ويعترف، وكان يعتقد أنّ النبي سيرضى عن هذا التصرف، لكن النبي غضب، وقال له «يا هزال، هلا سترته بثوبك كان خيرا لك».

نصيحة بالستر

ونصح العالم الأزهري، الإنسان بالستر، إن كان ما يقول يقلل منه ومن كرامته أمام الناس، قائلا: «ما دام الكلام ده هيقل من الشخص يبقى نستر ونداري، ولما نفضح حد مش بنخدم الناس، كلنا فينا العبر لكن كلنا محتاجين ستر ربنا، والنبي راجع سيدنا ماعز أكثر من مرة وسأل أهله، وسيدنا عمر وأبو بكر أوصيا بعدم إخبار أحد»، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف «من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة».