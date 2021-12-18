دعاء فاروق تنتقد شيرين ومصطفى فهمي: «الستر نعمة.. ليه تفضحوا نفسكم»

أوضحت الإعلامية دعاء فاروق أن سبب تعليقها من خلال فيديو عبر صفحتها الشخصية على أزمات الفنانين التي انتشرت مؤخرًا مثل انفصال «شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب»، و«مصطفى فهمي عن فاتن موسى»، قائلة: «إن قيامها بذلك يرجع لاستيائها من الحديث عن أسرار البيوت أمام العامة.

دعاء فاروق تعبر عن استيائها لنشر المشاكل العائلية

حيث قامت الإعلامية دعاء فاروق في الأيام الماضية بالتعليق على الأحداث المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن أزمات شخصية وعائلية لبعض المشاهير، وأبرزها «طلاق شيرين وحسام حبيب»، و«مصطفى فهمي وفاتن موسى»،

وكشفت دعاء فاروق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سبب قيامها بذلك هو استياؤها من تصريحات الفنانين عن أسرارهم ومشاكلهم العائلية للجمهور العام.

دعاء فاروق تنتقد شيرين ومصطفى فهمي: حرمة وأسرار بيوت

وأوضحت الإعلامية دعاء فاروق، أنها علقت على مجريات الأحداث التي تتدوالها مواقع السوشيال ميديا عن أزمات بعض المشاهير، حرصا على حرمة البيوت والخوض في تفاصيل من المفترض أن تكون سرية.

وتابعت «فاروق»، أن الستر نعمة كبرى، ندعي بها ليلا ونهارا، «الستر نعمة كبيرة بندعي بيها ليل ونهار اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك».

دعاء فاروق: زمان كنا بنخاف من الفضايح دلوقتي الناس بتفضح نفسها بنفسها

وتابعت الإعلامية دعاء فاروق إنها تتعجب من تغير مسار الأمور بين الناس، موضحة أن بالماضي الجميع كان يخشى الفضائح بينما الآن البعض يقوم بفضح نفسه بنفسه.

وأشارت إلى أن العلاقات الزوجية وصلة الرحم أصبحت مشاعا لإبداء الآراء من خلال السوشيال ميديا، معلقة: «تلاقي التعليقات على السوشيال ميديا داخلة تشتم وتحاسب وتخوض في أعراض الناس لمجرد أنهم اتطلقوا أو اتخانقوا».

وأردفت دعاء فاروق أن كل البيوت فيها طلاق وطبيعي أن الطلاق خطوة ما بعد الخلافات والمشكلات، لكن غير المعتاد هو سرد المشاكل الشخصية والتفاصيل الحياتية السرية الخاصة للغاية لدى المرء، لتصبح مانشتات على المواقع والعامة يعلقون عليها ويبدون آراءهم، هذا هو الذي من الصعب تقبله.

هيدي كرم وغادة جميل لـ دعاء فاروق: «معاكي حق»

واتفق بعض المشاهير مع وجهة نظر الإعلامية دعاء فاروق، عندما قامت بنشر الفيديو، وكان من أبرز التعليقات تعليق الفنانة هيدي كرم، التي علقت على الفيديو قائلة: «بتموتيني من الضحك.. صح معاكي حق فعلاً»، وعلقت الإعلامية غادة جميل: «والله حبيبتي إنتي عندك حق للأسف حاجة تقرف»، بينما اكتفت الفنانة وفاء عامر بالتعليق بإيموجي ضحك فقط.