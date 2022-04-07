إسبانيا تعدل موقفها بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم، تأييدها انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لما نشره موقع قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

إسبانيا تعدل موقفها الرافض لانضمام أوكرانيا للاتحاد

وكانت إسبانيا على رأس الدول التي ترفض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، ضمن ثلث الدول الأعضاء كهولندا وبلجيكا وإيطاليا، خشية من أن يؤدي التوسع الكبير في الاتحاد إلى تراجع فاعليته، وفقا لما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط».

ويضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة، لم تطالب سوى 8 فقط بانضمام أوكرانيا إليه، وهي «ليتوانيا، إستونيا، لاتفيا، بلغاريا، التشيك، بولندا، سلوفاكيا، وسلوفينيا».