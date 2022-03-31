روسيا تدرج كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي على قائمتها السوداء

أعلنت روسيا، فرض قيود على كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات التي اتخذها الاتحاد في الأسابيع الأخيرة بحق روسيا، وسط تحذيرات من جانبها، بأن أي خطوات عدائية من الاتحاد الأوروبي وأعضائه، ستجلب ردا صارما من الآن فصاعدا.

روسيا: الاتحاد الأوروبي يعرض للخطر أمن وازدهار مواطنيه واستقرار الاقتصاد العالمي

وأكدت الخارجية الروسية، في بيان، نشرته اليوم الخميس، أن: سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بحق روسيا تتجاوز كل الحدود، حيث أنه منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تم فرض قيود أحادية الجانب بشكل جماعي وتعسفي على شركات ومواطنين روس.

وحمل البيان الاتحاد الأوروبي المسؤولية عما وصفه بتجاهل جميع المعايير القانونية الدولية من خلال نشر البيانات الشخصية للمدرجين على قوائمه السوداء في المجال العام، مشيرا إلى أن الاتحاد يحاول إلقاء اللوم على روسيا في الأزمة الهيكلية في مجال الأمن الأوروبي، على حد وصف الخارجية الروسية.

وحذرت الخارجية الروسية من أن الاتحاد الأوروبي بتصرفاته هذه: لا يؤدي بعلاقاته مع روسيا إلى طريق مسدود فحسب، بل ويعرض للخطر أمن وازدهار مواطنيه واستقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وذكر البيان أنه: ردًا على العقوبات الجماعية أحادية الجانب من جانب الاتحاد الأوروبي، قررت روسيا، بتوافقا مع مبدأ الرد بالمثل الذي يعد من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، توسيع قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية الذين تم حظر دخولهم إلى أراضي بلدنا.

وأوضحت الوزارة أن هذه القيود تشمل كبار قادة الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم عدد من المفوضية وقادة الهياكل العسكرية للاتحاد، وأغلبية نواب البرلمان الأوروبي الذين يروجون للسياسات المعادية لروسيا. ولم تكشف الوزارة أسماء المسؤولين الأوروبيين الذين تم إدراجهم على القائمة السوداء.

الخارجية الروسية: أي خطوات عدائية جديدة ستجلب ردًا صارمًا من الآن فصاعدًا

وحذرت الخارجية الروسية من أن أي خطوات عدائية من قبل الاتحاد الأوروبي وأعضائه ستجلب ردًا صارمًا من الآن فصاعدًا.

وكانت روسيا، فرضت في منتصف مارس الجاري عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ردا على العقوبات الأمريكية التي فُرضت على موسكو بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه تم إدراج رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قائمة العقوبات، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.