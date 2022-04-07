أوكرانيا تطالب «الناتو» بتزويدها بطائرات وأنظمة دفاع جوي

ناشدت أوكرانيا، اليوم الخميس، حلف شمال الأطلسي الناتو، بتزويدها بطائرات وأنظمة دفاع جوي في حربها ضد روسيا، والمستعمرة منذ أكثر من 40 يوما، وفقا لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

واشنطن قلقة من حظر صادرات النفط الروسي

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قالت في وقت سابق، إنّ الحظر الكامل على صادرات النفط الروسي، قد يثير زيادة مفرطة في الأسعار العالمية للنفط، وهو ما من شأنه أن يضر بالولايات المتحدة وحلفائها، حسب قولها.

ورأت وزيرة الخزانة الأمريكية، أنّ إنشاء حساب ضمان لعائدات مبيعات النفط والغاز الروسي أمر محتمل، ونهج يستحق الاستكشاف، وكانت المجر أعلنت أنّها ستدفع بالعملة الروسية «الروبل» كأول دولة أوروبية تخالف الموقف الموحد للاتحاد الأوروبي.