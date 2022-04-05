الاتحاد الأوروبي يطرد عددا من ممثلي روسيا

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، طرد عدد من ممثلي روسيا لدى الاتحاد، مصنفًا إياهم بالأشخاص غير المرغوب بهم، احتجاجا على العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، وفقا لما نشرته قناة «العربية» في خبر عاجل، منذ قليل.

أوروبا تطرد الدبلوماسيين الروس

وقررت العديد من الدول الأوروبية في وقت سابق من اليوم، طرد عدد من الدبلوماسيين الروس لديها، على رأسهم فرنسا وإيطاليا والسويد والدنمارك وألمانيا، بحسب قناة «العربية».

تضييق الخناق على روسيا

وتأتي تلك التطورات جراء الاتهامات الأوكرانية الأخيرة للقوات الروسية، بالتسبب في ما أسمته مذبحة بوتشا، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة بين دول غرب التي قررت تضييق الخناق على موسكو، رغم نفي الأخيرة لهذه الاتهامات.