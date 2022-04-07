السيطرة على حريق منزل في شبين القناطر دون خسائر بشرية

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب في مخلفات زراعية بأحد المنازل في قرية منشأة الكرام في شبين القناطر دون خسائر بشرية أو الممتلكات، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الموقف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابساته وطلب تحريات المباحث وفحص العقار الذي شب به الحريق.

بلاغ بنشوب حريق بشبين القناطر

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل فلاحي بشبين القناطر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وبالفحص تبيّن نشوب الحريق في كمية من المخلفات الزراعية في مكان الحريق، وتم السيطرة عليه دون خسائر بشرية أو إصابات أو وصول النيران للمنقولات داخل المنزل.

لجنة لمعاينة المنزل بعد الحريق

وعلى الفور، تشكلت لجنة من الوحدة المحلية من منشأة الكرام بشبين القناطر، وفحصت الحريق، وتبيّن أنّه في كمية من المخلفات الزراعية الموجودة في المنزل المبني من الطوب اللبن ولم تصل النيران لداخل المنزل.

ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية أو منقولات بالمنزل، وجرى فحص المنزل الذي لم يتأثر بالحريق من ناحية السلامة الإنشائية الخاصة به، كما تبيّن سلامة المنازل المجاورة وعدم وصول الحريق لها.