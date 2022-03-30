السيطرة على حريق بمصنع «حصير» في شبرا الخيمة دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع حصير بلاستيكي بشارع 135، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب لجنة من حي غرب شبرا لفحص مكان الحريق والتأكد من سلامته إنشائيا، وبيان وجود تراخيص له من عدمه.

نشوب حريق في مصنع

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، يفيد وقوع حريق في شارع 135 بدائرة الحي بقسم أول شبرا.

وانتقل الدكتور مجدي البكري والمهندس إيهاب مهدي نائبا الحي، وسيارات الإطفاء وتم السيطرة عل الحريق دون خسائر بشرية.

فحص حريق شبرا

وتبين أن النيران اشتعلت في مصنع للحصير البلاستيك، ورجحت المعاينة المبدئية أن السبب هو ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وحُرر المحضر اللازم، وجاري فحص أوراق المصنع، ومعرفة ما إذا كان مرخصا من عدمه، وتقدير الخسائر والتلفيات وندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وملابساته، واستدعاء صاحب المصنع لسؤاله ومراجعة التراخيص الخاصة به.

وقال اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن الحريق شب بمصنع حصير بلاستيكي بنطاق حي غرب طريق 135، بجوار مسجد كريستال عصفور باسم محمود سيد نجم.

ودفعت الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة دون وقوع خسائر بشري،ة مشيرا إلى أن الخسائر تمثلت في الخامات والمعدات، وجار تقديرها.